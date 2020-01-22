Пассажира, у которого подозрение на китайский коронавирус, был госпитализирован из международного аэропорта Пулково, Санкт-Петербург, Россия

Врачи его забрали в специальных защитных костюмах. Носилки были покрыты специальным воздухонепроницательным куполом. Помещения аэропорта, где находился мужчина, обработали специальными хлорсодержащими составами, сообщает Politeka со ссылкой на телеграм-канал База.

Еще один источник сообщает, что пострадавшего отправили в больницу им. Боткина. Его уже ждут в госпитале. Главврач больницы подтвердил, что врачи подозревают первый случай заражения вирусом в России.

Второй возможный носитель китайского коронавируса госпитализирован был в Москве. В этот раз это пассажир рейса Таиланд - Шереметьево.

Пассажиру стало плохо во время полета. В салоне начали искать врача, люди после этого занервничали. Когда прилетели, то никого не выпустили, а зашли в специальной одежде врачи к больному.

Остальных посадили и дали заполнить формы. Чтобы, если вдруг болезнь подтвердится, то их можно было быстро найти. Сразу никого не выпускали, но после некоторых волнений всех отпустили. На выходе замеряли у них температуру специальным инфракрасным термометром.

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Украинские пограничники проинформированы о новом коронавирусе из Китая. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

При этом отмечается, что это никак не повлияет на пересечение границы.

"Пограничники не могут выявлять людей и понимать, насколько они могут быть заражены - это в прерогативе медицинских служб. Но информирование от Минздрава о том, что такая ситуация, в направлении из Китая - нам поступало. Мы проинформировали все наши подразделения для того, что они учли это в своей служебной деятельности", - отметил он.

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