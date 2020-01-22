Пассажира, у которого подозрение на китайский коронавирус, был госпитализирован из международного аэропорта Пулково, Санкт-Петербург, Россия
Врачи его забрали в специальных защитных костюмах. Носилки были покрыты специальным воздухонепроницательным куполом. Помещения аэропорта, где находился мужчина, обработали специальными хлорсодержащими составами, сообщает Politeka со ссылкой на телеграм-канал База.
Погода в Украине резко ухудшится, зима готовит жесткий удар: синоптики огорошили прогнозом
Горячая жена Монатика очаровала идеальными формами в купальнике: "Очень красиво и..."
"Ты это в Одессе сделай": в сети пожаловались на проблему с украинским языком
Невестка Пугачевой оголилась на безлюдном пляже ради жарких кадров: «лишает дара речи»
Еще один источник сообщает, что пострадавшего отправили в больницу им. Боткина. Его уже ждут в госпитале. Главврач больницы подтвердил, что врачи подозревают первый случай заражения вирусом в России.
Второй возможный носитель китайского коронавируса госпитализирован был в Москве. В этот раз это пассажир рейса Таиланд - Шереметьево.
Пассажиру стало плохо во время полета. В салоне начали искать врача, люди после этого занервничали. Когда прилетели, то никого не выпустили, а зашли в специальной одежде врачи к больному.
Остальных посадили и дали заполнить формы. Чтобы, если вдруг болезнь подтвердится, то их можно было быстро найти. Сразу никого не выпускали, но после некоторых волнений всех отпустили. На выходе замеряли у них температуру специальным инфракрасным термометром.
Ранее мы сообщали, что новый вирус косит без разбора, жертв все больше, ситуация на границе Украины накаляется.
Украинские пограничники проинформированы о новом коронавирусе из Китая. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
При этом отмечается, что это никак не повлияет на пересечение границы.
"Пограничники не могут выявлять людей и понимать, насколько они могут быть заражены - это в прерогативе медицинских служб. Но информирование от Минздрава о том, что такая ситуация, в направлении из Китая - нам поступало. Мы проинформировали все наши подразделения для того, что они учли это в своей служебной деятельности", - отметил он.
Напомним, смертоносный коронавирус оказался страшнее, чем думали: срочное заявление
Также Politeka писала, что таинственный вирус косит людей с бешеной скоростью
А еще Politeka сообщала, что новый вирус убивает людей, срочное сообщение Минздрава