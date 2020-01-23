Умер сын известной российской актрисы Раисы Рязановой Данила Перов

Об этом говорится на сайте театра "Содружество актеров Таганки". Актеру был 51 год.

"Скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат, Заслуженный артист России Данила Перов. Невозможно осознать и принять эту утрату, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом", – сказано в сообщении.

Детали сообщила и российская актриса Елена Скороходова.

"У Раисы Ивановны Рязановой умер единственный сын Даниил. 1968 года рождения. Какая боль! Причина – тромб. На фото она с сыном и внуком. Хорошо, что есть внук, но пережить сына – это страшно", - написала она на своей странице в Facebook.

Данила Перов - сын актрисы Раисы Рязановой и актера Юрия Перова - родился 9 ноября 1968 года. В 1992-м окончил школу-студию МХАТ. Работал в театре "МодернЪ", с 1994 года служил в театре "Содружество актеров Таганки" под руководством Николая Губенко.

На экранах дебютировал еще младенцем - в киноповести "День и вся жизнь". Далее - детские роли в картинах "Письмо из юности", Паша в легендарной ленте "Марка страны Гонделупы", "Посейдон" спешит на помощь" и "Хочу, чтоб он пришел" (Витька - главная роль).

В последнее время он в основном работал в театре.

Среди известных взрослых работ артиста в кино, роли в сериалах "Всегда говори "всегда", "Универ", "Леди Бомж", "Марш Турецкого".

Напомним, известный российский актер театра и кино пережил утрату.

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