Смерть сына стала шокирующей неожиданностью для знаменитого актера

Печальная новость прозвучала в программе Дмитрия Шепелева "На самом деле", новый выпуск которой был посвящен 64-летнему Михаилу Васькову. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Актер, получивший известность после ролей в фильмах "Джек Восьмеркин – "американец", "Братья по обмену", "Лесник", рассказал, что в 1975 году на съемках в Самаре познакомился с женщиной по имени Галина, между ними вспыхнула любовь. По завершении съемок Васьков уехал. Но его тянуло к любимой, и спустя несколько месяцев он вернулся в Самару. Однако, увидев на расстоянии Галину беременной - сбежал.

"Я постоял, постоял и, в общем, смылся", – признался Васьков.

Представителям программы удалось разыскать Галину. Женщина пришла на эфир и поведала, как сложилась ее жизнь. Она трижды выходилась замуж, Но каждый раз это заканчивалось неудачно. Первый муж Галины погиб в результате ДТП, второй также лишился жизни из-за, а третий скончался из-за обширного инфаркта.

Но главная новость для Михаила была впереди. Галина рассказала, что его сына Викентия не стало пять лет назад. Известие о смерти стало потрясением не только для отца, но и для гостей студии, а также ведущего Дмитрия Шепелева.

Галина рассказала, как все произошло.

"Очень любил женщину. Они прожили десять лет в браке. Когда в очередной раз он поехал в Белгород как шеф-повар по контракту и вернулся, то она уже вышла замуж. Он запил и в течение трех лет просто сгорел. Он умер", – рассказала женщина со слезами на глазах.

В заключение она философски отметила: "Вот такая я черная вдова, такая моя карма. Хорошо, видимо, Миш, что наши пути разошлись..."

Узнавший трагическую новость Васьков вспомнил, как несколько лет имел разговор с экстрасенсом о своих наследниках.

"Этот человек сказал, что есть, но мы никогда не увидимся. Очень жаль, что все так вышло, но все равно надо было когда-то узнать об этом", – отметил актер.

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