Президент России Владимира Путина может закончить, как Михаил Горбачев
Таким мнением поделился депутат Госдумы третьего и четвертого созывов, полковник в отставке Виктор Алкснис, пишет "Свободная пресса".
По его словам, идея сделать Госсовет органом власти может закончится кровопролитием.
"Это действительно государственный переворот. Не думаю, что Путин — человек, который, чтобы добиться своего, пойдет на все — включая пролитие крови, как это было в октябре 1993 года. Потому что, если в стране начнется противодействие новому перевороту, недовольство придется давить, и весьма жесткими методами", - утверждает он.
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Также политик подчеркнул, что Путин может закончить как Михаил Горбачев.
"Альтернатива плану с Госсоветом — пенсионерское будущее самого Путина. Если он не предпримет экстраординарные меры, через четыре года окажется бывшим президентом — окажется в ситуации Михаила Горбачева. Глядя сегодня на которого, думаешь: а ведь когда-то это был президент великой сверхдержавы — и до чего дошел, и сам во всем виноват", - заключил он.
Ранее журналист Евгений Булавка заявил, что должность главы Госсовета для Владимира Путина - это возможность возглавлять любое новое государственное образование.
По его словам, пункт о международных соглашениях, анонсированный Путиным в изменениях в Конституцию РФ, является ничем иным, как покушением на непризнание факта распада СССР и границ новых независимых государств. И даже больше - самого их существования.
Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.
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