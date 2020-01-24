Это уже переходит все границы!

В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина из-за нелепого оправдания плачевной ситуации в стране

Как сообщает Politeka, карикатуру опубликовал Сергей Елкин в Facebook.

«Я же говорил, что нам нужен рывок. Так вот это он и есть», - якобы говорит Путин.

Обратим внимание, что пользователи сети отреагировали на фотожабу бурными комментариями.

«Это какой-то предынфарктный…», «типа не застой, а движуха», «нам это будет дорого стоить», «это уже гоп-стоп», «Путает рывок и толчек. Обычное дело», «Рывок-кидок», - пишут они.

Как сообщалось ранее, российского президента Владимира Путина подняли на смех из-за его роста.

В сети показали странный снимок лидера РФ с американским дипломатом Джоном Болтоном.

"Джон Болтон — 176 см. Путин — 155 см. Кремлевский фотограф - Звезда Героя России.", - говорится в подписи к посту.

Но, как видно на фото, их рост оказался одинаковым.

Для пользователей сети это не стало новостью, так как уже неоднократно Владимир Путин попадал в конфузы с ростом.

" И орден "За заслуги перед Отечеством" столяру, изготовившему волшебную скамеечку.", " Может Путя одел пынеходы?", "Фотограф - великий Мастер! Точно Героя получит!", "У нас президент без комплексов!", " на ла-бу-те-нах нах и в о**льных штанах", "Так каблы ж, камон" - писали в сети.