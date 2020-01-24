В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина из-за нелепого оправдания плачевной ситуации в стране
Как сообщает Politeka, карикатуру опубликовал Сергей Елкин в Facebook.
«Я же говорил, что нам нужен рывок. Так вот это он и есть», - якобы говорит Путин.
Обратим внимание, что пользователи сети отреагировали на фотожабу бурными комментариями.
«Это какой-то предынфарктный…», «типа не застой, а движуха», «нам это будет дорого стоить», «это уже гоп-стоп», «Путает рывок и толчек. Обычное дело», «Рывок-кидок», - пишут они.
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Как сообщалось ранее, российского президента Владимира Путина подняли на смех из-за его роста.
В сети показали странный снимок лидера РФ с американским дипломатом Джоном Болтоном.
"Джон Болтон — 176 см. Путин — 155 см. Кремлевский фотограф - Звезда Героя России.", - говорится в подписи к посту.
Но, как видно на фото, их рост оказался одинаковым.
Для пользователей сети это не стало новостью, так как уже неоднократно Владимир Путин попадал в конфузы с ростом.
Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.
Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".