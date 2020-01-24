В Израиле задержали гражданина страны, который заявил, что намерен «убрать Путина»

Переполох произошел в Иерусалиме. Об этом пишет издание "ВИ-Р" .

Как известно, президент РФ Владимир Путин накануне посетил страну с однодневным визитом – принял участие во Всемирном форуме памяти Холокоста в мемориальном комплексе «Яд Вашем». Перед тем, как российский президент прибыл по месту назначения, прямо на глазах у столичной израильской полиции разыгралась следующая «картина».

Фото: Управление аэропортов Израиля

К дежурившей в центре Иерусалима полицейской подошел рослый молодой человек и поинтересовался, очевидно зная и понимая об усиленных мерах безопасности в городе в связи с прибытием Путина, не явился ли еще президент РФ. Представитель полиции ответила, что Владимир Путин еще не прибыл и следом спросила у парня – какое ему до этого дело. Ответ обескуражил правоохранителя:

«Хочу его убрать», - сказал подошедший ранее к полицейской мужчина.

Столичная полиция Израиля тут же среагировала и автора «громкого заявления» о якобы планированном покушении на жизнь президента России доставили в полицейский участок.

Известно также, что 23 января задержанному продлили арест на сутки - основой для продления ареста являлось постановление мирового суда в Иерусалиме в ответ на ходатайство полиции. Но адвокат подозреваемого «злоумышленника» тут же обжаловал решение и уже вечером 23 января Окружной суд в Иерусалиме постановил освободить задержанного – сразу после того, как Путин улетел со страны.

Напомним также, в Кремле высказались о возможных планах президента РФ в контексте встречи глав украинского и российского государств.

Как известно, встреча лидеров государств – Владимира Зеленского и Владимира Путина – могла состоятся в Израиле накануне: президент РФ выступал на форуме по Холокосту, однако президент Украины отменил поездку на мероприятие.

О дальнейших возможных вариантах встречи Путина с Зеленским высказались в Кремле. Об этом идет речь в заявлении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова:

«Сейчас каких-то планов на этот счет нет, но вместе с тем мы должны отметить, что между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт», - сказал Песков в пятницу, 24 января.

Вместе с тем Песков отметил, что, цитата: «если президенты посчитают необходимым, их встреча может быть согласована в любой момент» и добавил, что четких планов на предмет встречи президентов и не было:

«Неверно говорить, что встреча планировалась, была констатация того, что и Путин, и Зеленский будут находиться на мероприятии, и, если они посчитают необходимым, они смогут там в кулуарах быстро переговорить по тем вопросам, которые для них важны», - заявил Песков и уточнил, что, «к сожалению, им (президентам стран – ред.) так и не довелось побывать на одном мероприятии» 23 января.