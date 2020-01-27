«Бывший министр обороны» самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин, он же Стрелков, устроил акцию протеста у стен Кремля
У здания администрации российского президента Владимира Путина начался масштабный бунт из-за того, что глава Кремля анонсировал изменения в Конституцию.
Несколько сот активистов требовали провести референдум по готовящимся поправкам в Конституцию.
Сам Гиркин на акции протеста заявил, что о состоянии здоровья Путина ничего не известно, а вместо него на встречах присутствует его двойник.
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«На встречах международного уровня изредка мы наблюдаем и самого Путина. Причем он не очень-то важно и выглядит. Невероятно сложно понять, какого рода интриги сейчас переворачиваются в этих зданиях Кремля. Это полностью закрытая от народа система, она независимая от россиян. Это весьма жесткая вертикаль, которая была выстроена пирамидами власти. По всей сути, она мафиозная», - заявил он.
Ранее Гиркин начал разводить панику в соцсети "ВКонтакте", сообщив о наступлении украинской армии.
Также боевик спрогнозировал, что в случае, если обострение начнется на Востоке Украины, ВСУ смогут оперативно занять создавшуюся в какой раз «серую зону».
По словам террориста, сейчас можно наблюдать, как повторяется такая же ситуация, которая была вблизи Широкино.
Напомним, орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".
Как сообщала Politeka, путинских боевиков ждет расплата, экс-главарь террористов раскрыл детали.