В России заговорили о большой проблеме, которая может обернуться катастрофой

По словам бывшего начальника экспертного управления администрации президента РФ Симона Кордонского, для того, чтобы удерживать порядок в стране, необходим соответствующий бюджет и силовые структуры, передает Лента.ру.

По его словам, из-за большой территории теряется эффективная связь между мелкими элементами.

"Из факта существования такой территории и плохой связности ее элементов и возникает необходимость огромного аппарата управления. Чтобы содержать этот аппарат управления, нужны опять ресурсы... То есть это такой нескончаемый цикл, нескончаемый круговорот", – рассказал Кордонский.

Он добавил, что в истории России уже были случаи, когда страна "распадалась на мелкие куски".

"У нас в истории уже такое два раза было, разве легче стало? Наверное, из-за этого президент и говорит, что для нас главное - социальная стабильность и территориальная целостность", - подытожил экс-чиновник.

Напомним, ранее известный российский публицист, журналист и экс-депутат Александр Невзоров, заявил, что вероятность того, что Россия распадется, очень высока.

«Насчет развалится — посмотрим, потому что это не только не исключено, а высоко вероятно», — считает он.

По его словам, на данном историческом этапе Россия не сможет трансформироваться в государство другого типа. Это в принципе невозможно, потому что если эта страна начнет уважать чужую культуру, язык и идентичность, это будет уже не Россия.

Добавим также, депутат Госдумы третьего и четвертого созывов, полковник в отставке Виктор Алкснис заявил, что президент России Владимира Путина может закончить, как Михаил Горбачев.

По его словам, идея сделать Госсовет органом власти может закончится кровопролитием.

"Это действительно государственный переворот. Не думаю, что Путин — человек, который, чтобы добиться своего, пойдет на все — включая пролитие крови, как это было в октябре 1993 года. Потому что, если в стране начнется противодействие новому перевороту, недовольство придется давить, и весьма жесткими методами", - утверждает он.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

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