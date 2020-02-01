Российский певец Николай Басков засветился в компании со скандально известным патриархом Русской православной церкви Кириллом

Певец поздравил главу РПЦ с одиннадцатой годовщиной восхождения на престол.

На своей странице в Instagram он опубликовал фото, на котором позирует рядом с партиархом Кириллом и своим коллегой Игорем Крутым. (Чтобы посмотреть фото - проскролльте вниз)

«На торжественном приёме по случаю ХI годовщины Интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», - написал Басков.

Отметим, далеко не всем фолловерам певца это пришлось по душе. Не обошлось без критики и высмеиваний.

«Миллионеры пришли в гости к миллиардеру!!!», «За спасением к Христу чертей видно за версту», «Очень приятно Царь!», «Такое ощущение что Крутой и Басков накуренные и боятся спалиться», «Не зря в народе говорят. "Менты бывшими не бывают"», «Ну это смех», «Ой лучшеб вы не выкладывали с путинским корешком», «Д... в рясе((( крестный папа☠️ основной грешник», «Тот самый случай, когда можно смело утверждать - поп звезда», «Позорище», - пишут в комментариях.

Отметим, Николай Басков не первый раз оказывается в компании патриарха Кирилла. Певец не упускает возможности поздравить главу РПЦ с по различным поводам.

Напомним, 1 февраля - день интронизации патриарха Кирилла. 11 лет назад, в 2009 году, состоялся поместный собор Русской православной церкви (РПЦ). На нем был избран новый предстоятель — патриарх Московский Кирилл.

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