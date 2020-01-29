Российского певца Николая Баскова сфотографировали в обнимку с маленькой девочкой.
Фотография артиста с малышкой появилась на ее личной странице в Инстаграм, которую ведут родители, передает Politeka. Позже фото перепостил фан-клуб певца, где началось бурное обсуждение снимков.
«Судя по взгляду узнала не сразу.... приятная встреча с приятным человеком», - подписано фото с артистом.
Судя по снимку, родители ребенка встретили Баскова в самолете.
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Поклонники певца обратили внимание на то, что девочка очень сильно похожа на Баскова.
«На вас похоже», «Копия Коля», «Этот малыш на тебя так похож», «Твое чудо? Хорошая» – написали поклонники.
Некоторые фолловеры догадались, что это ребенок не Баскова. Тем не менее, они пожелали артисту в ближайшее время тоже задуматься о ребенке.
«Ему надо такую же девочку, дочечку!», «Вам идет», «Желаю чтоб вот такие ножки малыша, скоро бегали по твоему дому. Ты будешь самый лучший папа в мире», - написали под постом.
Отметим, что у Николая Баскова уже есть 13-летний сын Бронислав от брака со Светланой Шпигель. Правда, пара рассталась еще в 2008 году. Сын живет с матерью. После этого брака у Баскова было несколько ярких романов с мисс Вселенной Оксаной Федоровой, балериной Анастасией Волочковой, певицей Софи Кальчево и моделью Викторией Лопыревой. С последней Басков даже затевал свадьбу, которую в последствии отменил. Как выяснилось, слухи о свадьбе были спланированной пиар-акцией.
Добавим, что Басков стал популярным в 2000 году, когда осмелился снять клип на оперную песню «Памяти Карузо». С тех пор его карьера шла вверх. Правда, со временем Басков отошел от оперного вокала и стал петь более простые песни.
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