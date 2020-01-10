Известный российский певец Николай Басков показал, какие трудности его ждали с гольф-автомобилем

На кадрах Басков взял за раму гольф-машину и начал ее тащить назад. Звезда в этот раз был в кепке, шортах и белой футболке. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Тяжела и неказиста , жизнь народного артиста. Всё сам", - написал Басков.

Первым под видео появился Игорь Крутой, известный российский композитор:

"Колюня,а был бы женат,помощь подоспела бы".

После этого осрамить Баскова решил Ильдар Абдразаков, оперный певец:

"Там кнопочка переключателя заднего хода есть- если чё".

Фанаты тоже оставили множество комментариев:

"Ахахахаааа... Сложнее, чем пиджаки примерять)))", "Вот это да, настоящий мужчина! Приятного Вам отдыха и отличного настроения! Спасибо за отличное видео, радует нас.", "Походу Коля в отдых это не включено", "Надо заправлятся вовремя".

Ранее мы сообщали, что резко похудевший Басков напугал россиян внешним видом.

«Где -то в океане.......))», - подписал свое селфи артист. Океана на нем, правда не видно, но вот что бросается в глаза, так это то, что певец выглядит значительно стройнее обычного.

Отметим, многим вид Баскова очень понравился.

«Какой же ты красивый на фото, загаревший , похудевший в общем один восторг у меня от взгляда на тебя, золотой мой Колюшка», «Так похудел и помолодел лет на 20 молодец! Как, мне помоги пожалуйста????», «Николай как ты постройнел», - пишут в комментариях.

При этом другие отмечают, что певец выглядел сильно уставшим, и добавляют, что его невозможно узнать на снимке.

«Это вообще он?», «Что - то вид у Вас уставший, нужно отдохнуть», - пишут в сети.

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