К своему посту пропагандистка прикрепила видео, которое так больно ее задело

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева бурно отреагировала на поступок президента Турции Реджепа Эрдогана в Украине

Реджеп Эрдоган перед официальными переговорами с Владимиром Зеленским в Киеве торжественно приветствовал украинский почетный караул знаменитой фразой "Слава Украине!".

Как сообщает Politeka.net, это событие вывело из себя Ольгу Скабееву, которая посыпала угрозами в сторону Эрдогана на своем личном Телеграм-канале.

Одиозная пропагандистка Ольга Скабеева в своем телеграм-канале прокомментировала видео и заявила с нескрываемой угрозой, что российские власти внимательно следят и слушают за тем, что делает и говорит Эрдоган в Украине.



"А турецкому президенту хочу сказать, что мы тут в России все видим и слышим!" - написала скандальная Скабеева.

К своему посту пропагандистка прикрепила видео, которое так больно ее задело.

Также ранее сообщалось, что российские пропагандисты Ольга Скабеева и ее муж Евгений Попов разразились наглыми угрозами в сторону Украины.

Бурная дискуссия разгорелась в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Темой дискуссии стали слова Вячеслава Володина, который заявил о якобы возможном выходе из Украины нескольких областей.

Муж Скабеевой Евгений Попов, не скрывая ехидной ухмылки, заявил, что Россия якобы без особых проблем может присоединить к себе значительные части суверенного государства.