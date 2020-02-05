Президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко ждет одинаковая судьба

Такое мнение озвучил российский писатель, драматург и журналист Виктор Шендерович в интервью Хартыя 97 (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его словам, что Лукашенко, что Путин придерживаются авторитарных режимов правления, они никогда не смогут эволюционировать, а обрушатся рано или поздно.

Российский писатель также добавил, что нет смысла угадывать, какой из режимов падет первым.

"Это два авторитарных режима, которые обречены именно на обрушение. К сожалению, на обрушение, а не на эволюционный выход. Никаких выборов не будет нормальных ни при Лукашенко, ни при Путине, это уже понятно. А дальше как матушка-природа распорядится", – заявил Шендерович.

Он также отметил, что обрушение режимов всегда происходит неожиданно, для примера он вспомнил историю других стран. Например, писатель вспомнил главный урок революций Египта и Арабских стран: за месяц до падения Мубарака стояла полная стабильность. Об этом докладывали разведки мира.

"Это происходит на щелчок. Как будто что-то ломается, какая-то соломинка ломает спину верблюда. Предсказать невозможно", - резюмировал Шендерович.

Напомним, Лукашенко ярко обхитрил Путина, «тактика Кремля сорвана».

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