Скандальная топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева продолжает делать громкие заявления об Украине

Дискуссия об Украине началась в эфире пропагандистской программы "60 минут", неизменными ведущими которой являются ярые украинофобы Ольга Скабеева и Евгений Попов.

Гости пропагандисткой телепередачи увлеклись обсуждением Украины и заявляли, что наша страна якобы "разорвана на части". Кроме того, они бросали циничные фразы об украинских политиках, скандальная Скабеева даже назвала Зеленского "жалким". Причин таких слов она не стала называть.



Во время эфира они также почему-то предположили, что Украина хочет захватить Кубань. На фоне этих заявлений, Скабеева и взорвалась угрозами.

"Мы придем и построим вам новую Украину... Вот пусть придут в Кубань. Чем это закончится? Это очень скоро закончится! Такая риторика может устрашить наш русский мир, и мы начнем продвижение", - кричала одиозная пропагандистка.

А один из экспертов, известный своей пророссийской позицией и вовсе заявил, что этнические территории Украины якобы гораздо меньше действующих государственных территорий.

Также ранее сообщалось, что скандальный топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Украина якобы не сможет вернуть Донбасс, а должна ползать на коленях, вымаливая прощение.

Пропагандист, известный своими украинофобными заявлениями, обвинил Украину в войне на Донбассе и убийстве мирного населения. А также добавил, что Донецк и Луганск никогда не вернутся в состав Украины.

Напомним, что Харламов сокрушительно размазал пропагандиста Соловьева, появилось яркое видео

Как сообщала Politeka, путинский пропагандист неожиданно набросился на боевиков "ДНР".

Также Politeka писала, пропагандист Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.