Чиновница отреагировала явно не как дипломат, а как пропагандистка

Одиозный спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в очередной раз высказалась против действий украинской власти

В частности Захарова раскритиковала Украину в том, что она вытесняет «непредвзятый российский информационный контент».

Кроме того, она обвинила украинские власти в том, что они ущемляют свободу слова в стране, ведь Москва фиксирует очередную попытку вытеснения информационного контента производства РФ и русскоязычных материалов.

Ко всему прочему скандальный спикер заявила, что власти Украины якобы лишают население возможности получать «непредвзятую объективную информацию о происходящем в стране и в мире».

«Можно сказать, что ими предусмотрен ряд существенных ограничений для СМИ, и они фактически устанавливают государственную цензуру в отношении неудобных для власти материалов», - рассказала Захарова.

Более того, Захарова утверждает, что она все время замечает в таких попытках изменить законодательство «исключительно антироссийскую направленность».

Также ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Польшу во лжи.

Причиной обвинений стали слова польского посла в Германии о роли СССР в победе над фашизмом и обвинение в захвате польских территорий в 1939 году.

«Заявления относительного того, что Советский Союз оккупировал сам себя, а именно так их можно квалифицировать, это показатель того, что официальная Варшава заигралась», - сообщила она.

Напомним, Захарова опозорилась постаревшим видом после новогодних праздников.

Как сообщала Politeka, Захарова опозорилась нелепым видом после корпоратива.

Также Politeka писала, что веселье Захаровой на корпоративе не осталось без последствий, появились кадры.