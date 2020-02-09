Речник МЗС Росії Марія Захарова показала новий образ у жовтому і оскандалилася з фото

На фото Захарова позує на тлі соняшників і в жовтій сорочці або чомусь подібному. Вона була з розпущеним волоссям і посміхалася на фото. Про це пише Politeka з посиланням на посаду политтехнолого Олексія Голобуцького.

"Спікер руссо-МЗС Маша Захарова в раю. Точніше, в Каракасі. Венесуела, кокаїновий рай", - підписав фото блогер.

Фанати встигли написати кілька коментарів під знімком:

"Особа щасливе і пухке", "Ти нафарбована страшна і ненафарбована", "Зовсім інша справа. Ожила, повеселішала, не така стрьомна. А, ось в чому справа. Столиця коксу", "Як завжди упоротая", "А що це вони туди все так злітаються. Він і екс-прем'єр Іспанії Сапатеро полетів на захід там виступати", "Схоже, вже всі вжила", "КокаМаша", "Померти в Каракасі - здатися в Парижі. Побачити париж і померти. Чисте побажання", "А її вставило", "тривалий, судячи по морді особи, запій".

Раніше ми повідомляли, що Скандальна спікер МЗС РФ Марія Захарова накинулася на Володимира Зеленського через його заяви про причетність СРСР до початку Другої світової війни.

Офіційний представник російського МЗС відома своїми провокаційними висловлюваннями і відверто агресивною позицією щодо України. Можливо, саме тому вона не змогла не прокоментувати заяву Володимира Зеленського, який нагадав світу про співпрацю Радянського Союзу з нацистською Німеччиною.

Захарова, з притаманним їй драматизмом, назвала слова українського президента «аморальними» і заявила, що вони «переходять кордони».

"Просто безмежно звучать заяви президента України Володимира Зеленського, який фактично зрівняв роль Радянського Союзу із Третім рейхом у розв'язанні Другої світової війни, що дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту", - сказала Захарова.

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