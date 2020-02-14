Бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин, он же Стрелков, утверждает, что Александр Лукашенко захватит Смоленск
Как передает Politeka.net, такое заявление он сделал в интервью YouTube-каналу РОЙ ТВ. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По его словам, президент Беларуси раскрыл себя еще в 2014 году, когда не признал присоединение к России Крыма и оказывал помощь Киеву.
"Кто есть кто стало известно еще в 2014 году, причем везде. Александр Лукашенко показал себя еще тогда как враг Российской Федерации и русского народа. Он руководствовался заботой о Беларуси, или же личным эгоизмом. Но это неважно. А важно, на самом деле то, что он публично выступил против русской ирреденты, против воссоединения РФ", - утверждает он.
Кроме того, Гиркин считает, что в случае ослабления России может начаться «белорусская агрессия».
"Республика Беларусь, в конце-концов, захватит Смоленск. А Александр Григорьевич войдет в историю в качестве великого литвина", - заключил он.
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Ранее мы сообщали, что Гикрин устроил акцию протеста у стен Кремля.
У здания администрации российского президента Владимира Путина начался масштабный бунт из-за того, что глава Кремля анонсировал изменения в Конституцию.
Несколько сот активистов требовали провести референдум по готовящимся поправкам в Конституцию.
Сам Гиркин на акции протеста заявил, что о состоянии здоровья Путина ничего не известно, а вместо него на встречах присутствует его двойник.
Напомним, орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".
Как сообщала Politeka, путинских боевиков ждет расплата, экс-главарь террористов раскрыл детали.