Бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин, он же Стрелков, утверждает, что Александр Лукашенко захватит Смоленск



Как передает Politeka.net, такое заявление он сделал в интервью YouTube-каналу РОЙ ТВ. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По его словам, президент Беларуси раскрыл себя еще в 2014 году, когда не признал присоединение к России Крыма и оказывал помощь Киеву.



"Кто есть кто стало известно еще в 2014 году, причем везде. Александр Лукашенко показал себя еще тогда как враг Российской Федерации и русского народа. Он руководствовался заботой о Беларуси, или же личным эгоизмом. Но это неважно. А важно, на самом деле то, что он публично выступил против русской ирреденты, против воссоединения РФ", - утверждает он.

Кроме того, Гиркин считает, что в случае ослабления России может начаться «белорусская агрессия».

"Республика Беларусь, в конце-концов, захватит Смоленск. А Александр Григорьевич войдет в историю в качестве великого литвина", - заключил он.

Ранее мы сообщали, что Гикрин устроил акцию протеста у стен Кремля.

У здания администрации российского президента Владимира Путина начался масштабный бунт из-за того, что глава Кремля анонсировал изменения в Конституцию.



Несколько сот активистов требовали провести референдум по готовящимся поправкам в Конституцию.

Сам Гиркин на акции протеста заявил, что о состоянии здоровья Путина ничего не известно, а вместо него на встречах присутствует его двойник.

Напомним, орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".

Как сообщала Politeka, путинских боевиков ждет расплата, экс-главарь террористов раскрыл детали.



