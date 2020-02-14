Президент Беларуси Александр Лукашенко готов объединиться с Россией, если та войдет в состав Беларуси

Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Единое государство возможно — если Россия вступит в состав Беларуси, если белорусский президент станет президентом этого объединенного государства. Если бы россиянам мы эту альтернативу предложили, они бы могли и не отказаться», — заявил Лукашенко.

Также Лукашенко предположил, что у российского лидера Владимира Путина нет желания задержаться у власти за счет аннексии соседнего государства.

«А если и была, то мы два года назад условились: никакого вхождения Беларуси в Россию быть не может», — заявил он.

Отметим, что РФ пытается экономически принудить Беларусь к углублению партнерства. В частности, россияне отказываются предоставлять соседней стране льготные условия на покупку нефти, что вызывает раздражение Лукашенко. В этом свете он даже делает намеки на сближения с западом и провел встречу с американским госсекретарем Майком Помпео и, по информации источников, заручился поддержкой США на случай агрессии или усиления давления со стороны РФ.

Лукашенко обвинил официальный Кремль в том, что РФ подбрасывает проблемы для белорусской экономики. По его словам, нужно серьезно поработать, чтобы Беларусь смогла решить все проблемы, ведь Россия сделала "подарок" для экономики.

Лукашенко также добавил, что республике Беларусь, как экспортной стране, нужно налаживать отношения с самыми развитыми странами мира. Кроме России, к ним относятся Китай, Евросоюз, а еще США.

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