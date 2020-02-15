В Тегеране уже определили виноватых в ситуации

Иран не может расшифровать черные ящики украинского пассажирского Боинга, сбитого в Тегеране 8 января

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в Мюнхене на конференции по безопасности, отвечая на вопросы журналиста американского телеканала NBC News.

Глава МИД признал тот факт, что Иран не имеет возможности для расшифровки бортовых самописцев, однако при этом подчеркнул, что отдавать их на расшифровку другим странам государство не собирается.

В своих доводах он опирается на международные правила, которые дают Ирану право проводить расследование катастрофи с самолетом МАУ, однако нужны программное обеспечение, кабели и специальные знания из США или других западных государств, чтобы расшифровать информацию.

Зариф пожаловался, что они попросили помощи у Штатов, однако им не помогли ни программным обеспечением, ни опытом.

По словам топ-чиновника, сейчас с черными ящиками не проводится никаких работ.

В свою очередь его канадский коллега Франсуа-Филипп Шампань заявил, что черные ящики являются собственностью Украины, поскольку были частью самолета, принадлежащего нашей стране. Как и Канада, Украина хочет получить доступ к информации на самописцах

Напомним, Boeing-737 авиакомпании МАУ выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. В среду 8 января рано утром при взлете из аэропорта в Тегеране он был сбит. При падении самолета погибли девять членов экипажа и 168 пассажиров, большинство из которых были гражданами Канады и Ирана. Украинцев на борту летело 11 человек.

11 января ответственность за трагедию взял на себя Иран, признав, что военные по ошибке сбили украинский самолет.

Напомним, Иран обнародовал отчет расследования катастрофы Боинга.

Как сообщала Politeka, решение по Боингу принято, Иран не отвертится: заявление, которого ждали все.

Также Politeka писала, что крушение украинского Боинга аукнется Киеву в Гааге: "Нельзя рассчитывать на...".