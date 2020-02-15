Беларусь будет покупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской

Как передает Politeka.net, такое заявление сделал президент республики Александ Лукашенко. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, такое решение он принял чтобы "не стоять на коленях" перед Россией.

"Беларусь продолжит диверсифицировать закупки. Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях", – заявил Лукашенко.

Кроме того, он подчеркнул, что Беларусь не будет платить премии российским нефтяным компаниям.

"Мы не просим дешевую нефть. Мы купим по мировой цене и переработаем. И это выгодно для компаний", – заявил он.



Ранее Лукашенко обвинил Кремль в том, что РФ подбрасывает проблемы для белорусской экономики. По его словам, нужно серьезно поработать, чтобы Беларусь смогла решить все проблемы, ведь Россия сделала "подарок" для экономики.

Лукашенко также добавил, что республике Беларусь, как экспортной стране, нужно налаживать отношения с самыми развитыми странами мира. Кроме России, к ним относятся Китай, Евросоюз, а еще США.

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