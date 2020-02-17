Позже Лукашенко прокомментировал слухи о его болезни

В сети всплыла информация о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко якобы тяжело болен

По некоторым данным проблемы со здоровьев связаны с сердцем, якобы из-за этого он проходил лечение в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает издание Дни.ру.

В ОАЭ президент Беларуси пребывал около десяти дней. Официальные СМИ сообщали, что глава государства все это время вел переговоры с руководством страны.

Один из активистов Александр Хамратов попытался узнать в администрации президента Беларуси о настоящей цели визита Лукашенко в ОАЭ. Ему ответили, что соответствующую информацию можно найти в СМИ, конкретных изданий ему не называли.

"У блогеров другая информация. Популярный телеграм-канал NEXTA сообщил, что Лукашенко тайно лечился в ОАЭ. Якобы он находился в элитной клинике, куда поехал сразу из аэропорта. Диагноз президента строго засекречен", - говорится в сообщении.

Позже Лукашенко прокомментировал слухи о его болезни. По его словам, он бегал в день по 15 километров.

"Правда, написали, что я там умираю", – заявил глава Беларуси.

Также ранее сообщалось, что Беларусь будет покупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской.

Такое заявление сделал президент республики Александ Лукашенко. По его словам, такое решение он принял чтобы "не стоять на коленях" перед Россией.

"Беларусь продолжит диверсифицировать закупки. Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях", – заявил Лукашенко.

Кроме того, он подчеркнул, что Беларусь не будет платить премии российским нефтяным компаниям.

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