Российские спецслужбы могут оставить миллионны людей на Земле без интернета

Об этом пишет издание Sunday Times.

В частности, ирландские силовики подозревают, что Москва направила своих разведчиков, чтобы составить карту точного расположения оптоволоконных кабелей на океанском дне, соединяющих Европу с Америкой.

У властей Ирландии это вызвало обеспокоенность, поскольку российские агенты могут проверять кабели на наличие слабых мест с целью, чтобы в будущем их повредить.

Как известно, уже ранее российские подводные лодки и военные суда, находящиеся в Атлантическом океане, подозревались в аналогичной деятельности, поэтому опасения Ирландии могут быть основательными.

Саму Ирландию можно назвать связным центром, ведь с ее территории выходят кабели связи, обеспечивающие интернет-трафик между Америкой, Британией и Европой.

Местные спецслужбы предположили, что агентов на разведку океанского дня направило Главное разведуправление РФ.

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По словам российского политолога Валерия Соловья, россияне могут проснуться в другой стране при условии, если важные решения все таки будут утверждены.

«Развернется невидимая миру, по счастью (это очень хорошо, что невидимая) ожесточенная борьба за принятие определенных решений. Если решения эти будут приняты, на все про все уйдет 2−3 недели, то тогда мы окажемся с вами в совершенно другой стране и, возможно даже, в другом мире», — подчеркнул политолог в эфире радиостанции.

Но с кем именно Российская Федерация будет воевать, Валерий Соловей не сказал.

«С кем Россия захочет, с тем она и начнет воевать, вы же понимаете. Мы же хотим мир, желательно весь», — резюмировал российский политолог в общении с журналистами.

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