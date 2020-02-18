Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев угрожающе заявил, что территории "Л/ДНР" должны быть увеличены

Соловьев пригрозил раздвинуть границы "Л/ДНР" от Киева до Приднестровья, а также безумец обрадовался, что такая полномасштабная российская оккупация приведет к Третьей мировой войне.

Неадекватные фантазии один из клоунов Путина озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале "Россия 1".

"По логике уже надо, чтобы Донбасс был, включая Киев и до Приднестровья. Потому что если уже брать, тогда надо всех русских людей возвращать на родину. А это мировая война", – высказался Соловьев, который часто озвучивает украинофобные идеи.

Напомним, что недавно топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев пригрозил Украине полномасштабным вторжением России.

Кроме того, он добавил, что в Украине может повториться грузинский и сирийский сценарии. Массированную вооруженную агрессию один из клоунов Путина предложил замаскировать под "миротворческую" операцию.

Также ранее сообщалось, что скандальный топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев жестко прошелся по Украине.

В частности пропагандист раскритиковал украинцев за отказ от всего "советского наследия", а также прицепился к экономической ситуации в Украине, игнорируя тот факт, что в РФ экономика в плачевном состоянии.

Напомним, что Харламов сокрушительно размазал Соловьева, появилось яркое видео

Как сообщала Politeka, путинский пропагандист неожиданно набросился на боевиков "ДНР".

Также Politeka писала, пропагандист Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.