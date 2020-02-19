Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев упорно считает Крым российским и называет "недоразумением" принадлежность Крыма к Украине

Студия Лебедева является автором логотипа аннексированного Крыма. Он даже распространял в соцсетях плакат 1921 года, где Донбасс изображен как сердце России.

Недавно он заявил, что "государство Украина появилась на свет" только потому, что "старые коммунистические алкаши" решили "раздать друг другу титулы президентов вместо старых партийных", а "главный алкаш" якобы просто плохо разделил территорию.

"Я считаю, что государство Украина появилось на свет только потому, что десяток старых коммунистических алкашей собрались в белорусском лесу, чтобы раздать друг другу титулы президентов вместо старых партийных. Главный алкаш плохо учился в школе, то он поделил СССР по республиканским границам, вместо того, чтобы оставить как можно больше ништячков в своем владении", - заявил ярый поклонник агрессивной политики Владимира Путина.

Ко всему прочему, дизайнер заявил, что ему плевать на любые границы. Для него их просто не существует.

Также ранее сообщалось, что российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев решил вставить свои пять копеек по теме сбитого украинского Боинга, но попал под шквал критики.

Лебедев цинично отзывается о жертвах крушения. По его словам, после такой смятки "нет смысла собирать то, что остается от людей, проще это все вместе убрать и все".

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу.