Над головою Російської Федерації Володимиром Путіним знову насміхаються у соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

На цей раз Володимир Путін з'явився в новому образі: президент Росії з батогом намагається захистити нову Конституцію, яку він "підганяє" під себе.

Їдка політична карикатура була опублікована в соцмережі Twitter блогером під псевдонімом "Julius-ALF".

"В Держдумі запропонували засекретити деякі статті нової конституції", - йдеться у підписі до опублікованої карикатурі.

"Закони пишуться для людей. Схоже населення РФ давно не вважають за людей", "Да всю засекретити і все... Чого думати-то...", "І куплет з державного гімну засекретьте... Ну там, де про боже, царя храни. При виконанні, будете просто, в цьому місці беззвучно відкривати рота...", "Тому що конституція не для всіх", "Геніально!", "Краса. Саме цього нам, в наших сірих буднях і не вистачало", "Цирк", - пишуть користувачі в коментарях під публікацією блогера.

Раніше ми розповідали про боязкому вчинок Володимира Путіна. На цей раз лідер Кремля оконфузився з візитом у Санкт-Петербург, де він планує покласти квіти до пам'ятника свого покійного соратника Анатолія Собчака.

"Володимир Путін сьогодні в Санкт-Петербурзі візьме участь в заходах, приурочених до 20-річчю з дня смерті мера міста Анатолія Собчака: Президент покладе квіти до пам'ятника Собчаку на Василівському острові і відвідає концерт його пам'яті в філармонії", - йдеться у публікації.

Користувачі гнівно відреагували на посаду і відзначили, що навіть з такого заходу Володимир Путін влаштовує показуху. Інших коментаторів повеселила боягузтво лідера Кремля, оскільки поряд з пам'ятником були встановлені броньовані скла.

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