Он не сдержался и поделился своими бредовыми фантазиями

Российский политолог, радиоведущий и публицист Михаил Хазин предложил поделить Украину

Экс-чиновник администрации Путина во время одного из своих выступлений предложил провести пропаганду среди украинского населения, а несколько миллионов тех, на кого она не подействует, "ликвидировать или изгнать".

Кроме того, недавно он предложил разделить Украину на части одну заберет - РФ, а вторую - Польша.

""Новороссия", то есть вся территория от Харькова до Одесской области. Это может быть Запорожская, Днепропетровская, в общем, все. "Новороссия" должна войти в Россию областями с полной денацификацией, деукраинизацией", - заявил сторонник Путина.

Кроме того, на этой территории, по его мнению, нужно запретить все украинское – шрифт, тексты, передачи, образование.

А вот "западников", как выразился Хазин, нужно отдать полякам, а речь идет о "4 или 5 западных областях".

"То есть все бандеровщину нужно выгнать туда и отдать полякам. Дело в том, что по разделу мира Польша тоже идет к нам. Нам нужно обеспечить лояльность Польши и занять их чем-то", - заметил скандальный радиоведущий.

А из Киевской и Черниговской области он предложил сделать аграрный сектор.

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