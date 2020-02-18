59-летнюю Шерил Сандерс, каскадера и дублера знаменитых голливудских красавиц, застрелили в Огайо в США

Вместе с ней был убит и ее бывший муж, 56-летний Ричард Рид Сандерс. Инцидент произошел 12 февраля, передает Politeka.net со ссылкой на зарубежные СМИ.

Подозреваемый в убийстве уже задержан. Мужчина по имени Линдси Дункан заявил, что открыл стрельбу в целях самообороны. По его словам, бывшая чета Сандерсов "устроила засаду" на них с женой, так что они сами виноваты, что их убили.

По словам задержанного, экс-супруг дублерши, будучи в маске и толстовке, держал пистолет у головы его супруги.

Что понадобилось нападавшим, он не сообщил.

Тем временем, друг погибшего Адриан Кинг рассказал, что Ричард собирался в тот день встретиться с бывшей, чтобы обсудить будущее дочерей, а именно их поступление в колледж.

По инфрмации полиции, Шерил прибыла на место события уже после того, как ее экс-супруга застрелили. Она также была вооружена.

Хоть дело еще расследуется, в первоначальном отчете из офиса шерифа его квалифицировали, как оправданное убийство.

Отметим, Шерил Сандерс принимала участие в качестве каскадера в таких фильмах, как «Крепкий орешек 2», «Смертельное оружие», «Дело Томаса Крауна», «Ангелы Чарли» и других.

Ко всему прочему она дублировала Николь Кидман, Шерон Стоун, Сандру Баллок, Кэмерон Диас и Джессику Альбу.

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Также Коэн засветилась в известном сериале «Закон и порядок», а также в фильмах-продолжениях «Закон и порядок: преступное намерение» и «Закон и порядок: раздел специальные потерпевшие». В 2018 году Коэн снялась в успешном сериале Amazon Prime «Чудесная миссис Мейзел».

Напомним, умерла настоящая легенда Голливуда, его фильмы смотрели все.

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