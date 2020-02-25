Одна из топ-пропагандистов Кремля Ольга Скабеева устроила настоящую истерику из-за Донбасса

Как стало известно, истерика топ-пропагандистки началась из-за претензий украинского эксперта Гордея Белова. Он обвинил Россию в поддержке террористов на Донбассе.

Конфликт разгорелся во время пропагандистской телепередачи "60 минут", которую транслируют на телеканале Россия 1.

"Что делал Денис Пушилин (главарь "ДНР" - прим. ред.) в Санкт-Петербурге? В статусе кого он вообще там был? И после того, как он там был, вы еще можете говорить, что вы к этому (к войне. - прим ред.) ни при чем?", - высказал возмущение украинский гость студии.

Его слова задели за живое Скабееву, и она набросилась на Белова с дикими оправданиями вооруженного вторжения России в чужую страну.

"В смысле мы ни причем?! Гордей, ку-ку! Мы там пенсии платим абсолютно всем, мы зарплаты платим! В смысле мы ни при чем?! В смысле мы ни при чем? Он оттуда оружие из Петербурга привез, Гордей?!" – сорвалась на истерику скандальная пропагандистка путинского режима.

Также ранее сообщалось, что гости пропагандисткой телепередачи Ольги Скабеевой увлеклись обсуждением Украины и заявляли, что наша страна якобы "разорвана на части". Кроме того, они бросали циничные фразы об украинских политиках, скандальная Скабеева даже назвала Зеленского "жалким". Причин таких слов она не стала называть.

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