Тайный ход обнаружили в здании британского парламента — Вестминстере

Как сообщает пресс-служба британского парламента, на такую находку наткнулись во время ремонта.

Ход был создан еще в XVII веке для коронации тогдашнего британского монарха Карла II. После Второй мировой войны, когда здание парламента пострадало от бомбардировок, его, очевидно, замуровали.

Тайный ход нашли в среду, 26 февраля, во время реставрационных работ. В частности, там обнаружили петли для двух деревянных дверей размером 3,5 метра.

Историк британского парламента Марк Коллинз осмотрел место находки и предположил, что ход был создан по меньшей мере 360 лет назад.

В частности, в небольшом коридоре нашли настенные надписи карандашом, которые датируются 1851 годом. По словам Коллинза, то, что они сохранились до сих пор, является чудом.

«Обнаружение секретного хода обрадовало нас, впрочем, Вестминстерский дворец, несомненно, хранит еще немало тайн», — добавил историк.

Кроме того, в проходе нашли выключатель, который, как ни странно, до сих пор работает: он включает лампочку из технического стекла, на которой написано: «Собственность правительства Ее Величества». Предполагается, что выключатель установили в 1950-х годах, прежде чем ход замуровали.

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