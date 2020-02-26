Кейт Миддлтон неожиданно показала свою «боевую» сторону и предстала перед поклонниками в спортивном образе

Герцогиня Кенсингтонская провела встречу с юными атлетами на лондонском стадионе «Олимпийский парк». 38-летняя представительница королевской семьи лично пообщалась с молодыми спортсменами и их родителями, а также параатлетами, которые рассказали о своих проблемах и о том, как им помогает благотворительность.

Для такого события Кейт решила подобрать соответствующий образ и оделась в зеленый джемпер и удобные брюки-колоты. Простой и комфортный наряд не только позволил Кейт поучаствовать в спортивной активности, но и идеально подчеркнул стройную фигуру матери троих детей.

Поклонники герцогини не могли не отметить, как замечательно выглядит жена принца Уильяма. В комментариях к ее фотографиям в соцсетях люди даже писали, что Кейт – это «лучшее, что когда-либо случалось с королевской семьей».

До этого мы писали о том, что 28 февраля Лондон должны были посетить принц Гарри и Меган Маркл. Многие надеялись, что в связи с этим "великолепная четверка" (а именно так в сети окрестили Меган Маркл, принца Гарри, Кейт Миддлтон и принца Уильяма) снова воссоединится. Однако, не тут-то было. Дело в том, что на время визита Меган и Гарри, брат последнего с женой покинут пределы Англии, пишут зарубежные СМИ.

Как объявили в Кенсигтонском дворце, Миддлтон и принц Уильям 3 марта отправятся в Ирландию, где посетят Дублин, графства Мит, Килдэр и Голуэй. Учитывая, что Сассексы не задержатся надолго в Лондоне, есть мнение, что пары не увидятся. Примечательно, что многие расценили поездку герцогов Кембриджских в Ирландию, как знак Маркл и принцу Гарри, мол, выказывают тем самым недовольство их поведением.

Правда, еще остается шанс увидеть "великолепную четверку" в полном сборе. 9 марта британская королевская семья будет праздновать День содружества наций. Этот праздник посещают почти все близкие Елизаветы II для службы в Вестминстерском аббатстве.

Напомним, Кейт Миддлтон решилась на неожиданный поступок из-за Меган Маркл.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон и принц Уильям ошарашили необычным развлечением для детей.

Также Politeka писала, что Кейт Мидлтон замучило чувство вины, признание взбудоражило сеть.