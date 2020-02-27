Не забыл ярый украинофоб и об украинских защитниках, которых он назвал "убийцами, палачами и антисемитами", обвинив их в том, что она убивали поляков, евреев и россиян.

Гость студии не соглашался с ним, пытаясь хоть как-то отрицать ложь пропагандиста. Но ему не удалось это сделать, ведь Соловьев окончательно сорвался и перешел на личные оскорбления.

"Вон отсюда! Охрана! Уберите отсюда нацистскую мразь. Пошел вон!" – взбесился он.