Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев устроил истерику в прямом эфире из-за лидеров ОУН-УПА Степана Бандеры и Романа Шухевича
Истерика пропагандиста произошла во время эфира его телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале "Россия 1".
В прямом эфире Соловьев пытался очернить память украинцев, рассказывая мифы об их преступлениях. Однако вскоре один из гостей студии поспорил с пропагандистом, из-за чего тот перешел на крики и оскорбления.
"Я вам могу сказать, где могилы моих шестерых предков. Ваша бандеровская сволочь закопала их живыми во время войны. Пока вы говорите, что ваши герои это Бандера и Шухевич, я буду до последнего момента, пока дышу, вас рвать", – заявил Соловьев.
Не забыл ярый украинофоб и об украинских защитниках, которых он назвал "убийцами, палачами и антисемитами", обвинив их в том, что она убивали поляков, евреев и россиян.
Гость студии не соглашался с ним, пытаясь хоть как-то отрицать ложь пропагандиста. Но ему не удалось это сделать, ведь Соловьев окончательно сорвался и перешел на личные оскорбления.
"Вон отсюда! Охрана! Уберите отсюда нацистскую мразь. Пошел вон!" – взбесился он.
Также ранее сообщалось, что топ-пропаганадист Кремля Владимир Соловьев нагло заявил, что считает Украину вором.
Свои слова он пояснил тем, что Украина якобы "украла" власть у беглого экс-президента Виктора Януковича, действия которого дали России возможность развязать войну.
Этим аргументом он оправдал вторжение агрессора в Крым и его дальнейшую оккупацию.
Напомним, что Харламов сокрушительно размазал Соловьева, появилось яркое видео
Как сообщала Politeka, путинский пропагандист неожиданно набросился на боевиков "ДНР".
Также Politeka писала, пропагандист Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.