Муж топ-пропагандистки Кремля Маргариты Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян публично призвал к госперевороту в Украине и установлению там российской власти

Он заявил, что этот шаг необходим в связи с "антироссийской революцией", которая якобы прошла в Украине в 2014 году. Свою маразматичную позицию Тигран Кеосаян озвучил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Напомним, что телепередачу ведут ярые украинофобы Ольга Скабеева и Евгений Попов.

Ко всему прочему, он заявил, что в тот момент, когда США начнут боевые действия на территории Венесуэлы у РФ будет повод действовать более решительно в отношении Украины.

"Надо четко нашему государству сказать, что мы не можем позволить, чтобы вот так рядом, в 600 км, в 800 км от Москвы находились бы недружественные нашему государству режимы. И, следовательно, любыми способами мы должны привести к власти в Украине дружественные режимы", - заявил режиссер.

На его скандальное заявление отреагировал украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий. Он призвал информировать о таких преступных призывах россиян мировое сообщество. Эксперт подчеркнул, что оно должно убедиться, что угроза военной агрессии со стороны Кремля действительно реальна.

Кроме того, эксперт считает, что Украина должна заблаговременно искать себе союзников, которые помогут в случае полномасштабной российской агрессии.

"Они - больные. И не лечится ничем - они с любого уровня привитой демократии очень быстро сползают к привычному сталинизму и милитаризму. И этим гордятся", - отметил политтехнолог.

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Как сообщала Politeka, муж топ-пропагандистки Симоньян "присоединил" Украину к России.

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