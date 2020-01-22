Соцмережі облетіла інформація про те, що головного редактора міжнародного пропагандистського каналу RT Маргариту Симоньян госпіталізували

Причиною госпіталізації нібито став серцевий напад, передає Politeka з посиланням на росЗМІ.

Її відвезли в інститут імені М. Ст. Скліфосовського через проблеми серцем. Журналістку забрали прямо з Кремля — вона відчула себе погано під час наради. Однак сама 39-річна пропагандистка вже відписалася з цього приводу в Twitter.

«У зв'язку з повідомленнями ЗМІ, що не відійшли від новорічних свят, про те, що у мене серцевий напад, заявляю, що у мене немає і не може бути серцевого нападу з тієї простої причини, що у мене немає серця».

Як стало відомо, у Симоньян діагностували спонтанний пневмоторакс. Коли навколо різко легенях накопичується повітря, хворий відчуває гострий біль у грудях, який легко сплутати з хворобами серця.

Як би там не було, але повідомлення пропагандистки викликало шквал коментарів, більшість з яких говорили про справжнє ставлення людей до неї і роботи, якою вона займається.

«ні інфаркту ні інсульту. Бач, як влаштувалася!», «...а також совісті, честі і мізків», «У тебе замість нього другий шлунок», «Одужуй, Марго. Ти найтупіший і найсмішініший троль серед путіноїдів. Якщо здохнеш, то залишиться поливати ла**ом тільки Ернеста Макаренка», «Марго правильно!!! Замість серця у тебе як в обслуги воровського олігархічного режиму залишився тільки рот, шлунок і ж*па», «Кажуть у гітлера, гіммлера і геббельса була така ж х**ня!», «Маргарита, всі російські і вірменські бобри радісно бажають вам сумного результату!», «хоч раз правду про себе сказала! просто заморожена курка без нутрощів!», – пишуть користувачі.

Нагадаємо, Скабеєва зателефонувала Зеленському і дико зганьбилася.

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