Топ-пропагандистка Ольга Скабеева бурно отреагировала на скандальное заявление экс-помощника президента России Владислава Суркова

Так, она поддержала его оскорбительное высказывание о "хохлах" в адрес украинцев. Одиозная ведущая буквально сорвалась на истерику и начала лживо обвинять Украину в преступлениях, совершенных кремлевскими оккупантами, в тот момент, когда гость ее пропагандистской передачи "60 минут" озвучил свое возмущение по поводу слов Суркова.

Конечно, не смогла Скабеева проигнорировать важные события в Украине, которые она в духе лучших традициях кремлевской пропаганды, назвала преступлениями. Майдан, война на Донбассе, уничтожение советской символики, по ее словам, дают Суркову право называть украинцев "хохлами".

"Мы исходим из того, что до Суркова проблем у России Украины не было?! И тут появляется Сурков и все испортил, следуя вашей логике?! Не было войны, вы не убили 13 тысяч человек, ничего это не было?! Не было Майдана, "государственного переворота"?! Вы прямо сейчас не озабочены спилом советского символа с Родины-матери?! Этого ничего нет! Виноват один Сурков?! Это он назвал вас "хохлами" на ровном месте!" – раскричалась Скабеева.

Напомним, что в нашумевшем интервью Сурков сделал скандальное заявление о том, что Украины якобы не существует, а ее народ – это "х*хлы".

Напомним, что Харламов сокрушительно размазал пропагандиста Соловьева, появилось яркое видео

Как сообщала Politeka, украинский мультфильм напугал до чертиков Скабееву

Также Politeka писала, пропагандист Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.