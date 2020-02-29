Президент России Владимир Путин в зарубежные поездки берет с собой личный биосортир

Такие личные подробности жизни президента страны-агрессора раскрыл его бывшый сокурсник Юрий Швец в блоге на "Обозреватель".

По его словам, информация о состояние здоровья Путина находится под секретом.

"Не случайно Путин таскает с собой во все зарубежные поездки личный биосортир, дабы вездесущее ЦРУ не узнало из продуктов его жизнедеятельности чем он болен и сколько еще ему осталось. Здоровье Путина – безусловное табу и среди российских СМИ. Это не просто раскачивание лодки, это покушение на святое, на основы основ", – уверяет он.

Кроме того, однокурсник президента РФ подчеркнул, что тот любые разговоры о здоровье считает оскорблением.

Ранее в сети высмеяли этот страх президента России.



Соответствующая запись опубликовали в Twitter.

"Источник ФСО:У В.Путина есть специальный человек, который сопровождает его в туалет в зарубежных поездках. Продукты жизнедеятельности президента собираются в контейнер, чтобы не попасть в руки спецслужб противника.", - говориться в сообщении.

В соцсетях довольно бурно отреагировали на такую новость.

"Вот вы смеётесь, а это возможно будущий министр канализации России", " Это чтобы не смогли определить какой двойник в данный момент присутствует на мероприятии. Для этого и стаканчик свой", " Это офицер ФСО в звании полковника, который, в том числе его подтирает...", "Главный говночист страны. Скоро на повышение пойдет, в губернаторы.", "Чтобы облапошить спецслужбы, можно гадить в газетку, а в сортир сливать специально принесенные с собой в контейнерах. Чтобы там интригующие показатели были.", - писали в сети.

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