Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения сирийского вопроса

Встреча пройдет 5 марта в Москве, сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что решение дипломатических вопросов между двумя странами ускорилось после смерти 34 турецких солдат в связи с нападением на них войск диктатора Башара Асада в Идлибе.

По данным источников, московская сторона намерена требовать от Турции согласования новой карты Идлиба.

Известно, что в состав делегации также войдут министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар и президент MIT Хакан Фидан. Трое последних вылетят в столицу РФ за день до запланированного мероприятия.

Ранее мы сообщали, 20 февраля Турция начала очередную военную операцию на севере Сирии против режима действующего президента Башара Асада. Последний заявил, что его военные не прекратят наступление на Идлиб, пока не добьются полной победы.

Ночью 28 февраля, войска Асада, при поддержке российской авиации, расстреляли турецкую колонну, убив 34 турецких военных. В ответ Турция нанесла удары по "всем известным" целям в Сирии. После российско-сирийской атаки президент Турции Реджеп Эрдоган созвал срочное совещание с силовиками. По результатам этой встречи, советник Эрдогана Месут Хакки в эфире одного из телеканалов заявил, что "месть будет ужасной, и Россия будет расчленена изнутри".

Министр обороны Сирии Хулуси Акар заявил, что России было заранее сообщено о расположении турецких войск в сирийской провинции Идлиб.

«Атаки на военных произошли, несмотря на обмен данными координат с Россией», - цитирует слова Акара турецкий телеканал ТРТ. Акар утверждал, что "удары наносились даже по машинам скорой помощи".

Кремль, в свою очередь, опроверг данные об участии российской авиации в ударе по турецким силам. Официально в Турции обвиняют пока только Сирию.

Напомним, "Россия будет расчленена": Турция открыто пригрозила РФ военным конфликтом

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