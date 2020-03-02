Несколько дней мир с замиранием сердца следил за событиями в Сирии, где российская авиация, выступающая на стороне Башара Асада, разбомбила конвой с турецкими военными

Турция пообещала, что смерть 34 ее военных безнаказанной не останется, и Сирия вместе с Россией ответят за содеянное.

Однако журналист Айдер Муждабаев не уверен, что президент Реджеп Эрдоган решится на серьезное противостояние с Россией. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Politeka.

Как известно, 5 марта турецкий президент планирует встретиться в Москве с российским коллегой.

«Я не верю в серьезный конфликт, тем больше в войну в Сирии между Турцией и Россией. Скорее всего, они, как это было уже неоднократно, договорятся о чем-то 5 марта, и в итоге все будет в пользу Путину (опять же - как всегда)», – пишет он.

По его словам, турки сильно зависят от россиян в экономическом плане. Однако, подчеркивает Муждабаев, они почему-то совершенно не думают о том, что у Путина есть огромное желание контролировать Босфор, да и сам Стамбул тоже. Однако этот момент надо учитывать и не заниматься политическим самообманом.

Винить Турцию в нежелании воевать с Россией некому, потому что никто не готов на открытый конфликт с этим государством. А это говорит только об одном:

«Путин правит миром, и это уже вполне понятно, и так будет пока в мире не появится общая воля закончить руский рейх. Тогда это можно сделать за 1-2 года. Но без общей воли – никогда», – пишет журналист.

Что касается встречи в Кремле 5 марта, то, по данным источников, московская сторона намерена требовать от Турции согласования новой карты Идлиба.

Известно, что в состав делегации также войдут министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар и президент MIT Хакан Фидан. Трое последних вылетят в столицу РФ за день до запланированного мероприятия.

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