Скандальный российский режиссер, директор "Мосфильма" Карен Шахназаров сделал украинофобное заявление

Так, он заявил, что все беды Украины якобы происходят из-за ее отказа от "общих российских корней".

Пропагандистскую теорию ярый сторонник путинского режима озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Кроме того, он выдал маразматичный фейк о том, что кавказцы, угро-финны и украинцы имеют общее происхождение.

"То, что называется Украиной: есть западная Украина, Галиция, которая принадлежит ментально, культурно Европе, и есть восточная Украина – это украинский народ, который является частью большой российской нации. Не именно русской нации – русский народ в ней главенствует в этой нации. Российская нация – в ней и татары, и угро-финны, и кавказцы. И украинский народ принадлежит этой части", – заявил скандальный Шахназаров.

"Как только он (народ. – прим. ред.) соединяется, возникает масса достижений. Это как часть тела, она сама по себе не может существовать. И вот она агонизирует – происходит эта каша", – добавил скандальный режиссер, намекая на якобы несостотельности Украины как государства без России.