Топ-пропагандиста Кремля Ольга Скабеева никак не может оставить Украину в покое и продолжает делать скандальные заявления

Так, Скабеева поддержала идею депутата нелегитимной Госдумы Константина Затулина, который заговорил об объединении Украины и России в единое государственное формирование.

Она отметила, что таким образом будет возрожден СССР. Бредовая дискуссия возникла в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Разговор пропагандистки и депутата начался из обсуждения выдачи на Донбассе российских паспортов и реакции на это Украины.

"Если президент Зеленский это воспринял как какой-то личный вызов, ну, он об этом сказал: "Мы будем выдавать украинское гражданство". Ну, ради Бога! На это отреагировал наш президент – мы все получим тогда украинское, они все получат тогда российское, и в такой форме восстановится общее гражданское пространство", – высказался Затулин.

Его мысль тут же подхватила одиозная Скабеева, которая выкрикнула: "Да здравствует Советский союз!".

Также ранее сообщалось, что гости пропагандисткой телепередачи Ольги Скабеевой увлеклись обсуждением Украины и заявляли, что наша страна якобы "разорвана на части". Кроме того, они бросали циничные фразы об украинских политиках, скандальная Скабеева даже назвала Зеленского "жалким". Причин таких слов она не стала называть.

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