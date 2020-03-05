Ученые рассказали об уникальной находке в Египте

Об открытии поведали исследователи, которые занимаются раскопками в египетском Асуане.

Уникальное открытие они сделали, достав из-под земли уникальную находку. Археологи обнаружили саркофаг с цветным изображением леопарда на крышке. Этот рисунок датируют примерно VII веком до н. э.a. Стоит отметить, что ранее в этом регионе ученые уже находили около трех сотен гробниц времен с VII века до н. э. по IV век н. э. Однако новая находка с рисунком леопарда, как подчеркивают археологи, является самой яркой.

Стоит отметить, что в Древнем Египте леопард был символом огромной силы и власти. Такое изображение оставляли на гробницах, чтобы защитить и передать силу усопшему, которому предстоит воскреснуть в загробном мире. "Морда леопарда была нарисована прямо над головой умершего. Она была как своеобразная погребальная маска, которая передавала свои силы покойному", - рассказали археологи, обнаружившие рисунок.

Ранее исследователи из Гарвардского университета обнаружили в Египте внутри 3000-летнего саркофага Анк-хонсу, привратника в Храме Амон-Ра, была хорошо сохранившееся изображение древнего египетского бога солнца Ра-Хорахту, частично скрытая толстым, похожим на смолу покрытием. А также тайный текст.

Ученые обнаружили картину в желтых, оранжевых и синих тонах с иероглифами с надписью «Ра-Хорахту, великий Бог, Господь Небес», рядом с фигурой.

Исследователи собрали образцы ткани, краски и смолы, а также изучили тексты и иконографию на деревянной поверхности и картонаже — материале, изготовленном из слоев папируса или льна, покрытых штукатуркой. Также было проведено трехмерное сканирование саркофагов для создания компьютерных моделей.

Напомним, ученые случайно нашли остатки древнего храма: «следы погубившего Египет фараона».

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