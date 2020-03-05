Известный российский режиссер Карен Шахназаров, который поддерживает агрессивную политику Путина против УКраины, сделал скандальное заявление

В эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" Шахназаров разразился беспочвенными претензиями в сторону Украины.

Так, он цинично обвинил Украину в предательстве России. При этом он умолчал о том, что страна-агрессор лишила ее 7% территории и развязала войну на Донбассе.

"В принципе Украина, как бы получается, предала Россию. Она стала не на ту сторону. В момент, когда она почуяла, что будет такая схватка, она перебежала и не стесняясь говорит это. И это после трехсотлетних совместных побед! Это вообще подлая позиция, очень подлая, к сожалению. Мы говорим, что братский народ. Он братский, но знаете, в семьях так бывает: порой не дай Бог таких родственников, что лучше уж с чужими иметь дело", — заявил скандальный Шахназаров.

Его тут же поддержал топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев, который заявил, что свое предательство Украина якобы подтвердила, когда решила стремиться к членству в НАТО.

Также ранее сообщалось, что скандальный российский режиссер, директор "Мосфильма" Карен Шахназаров сделал украинофобное заявление.

Так, он заявил, что все беды Украины якобы происходят из-за ее отказа от "общих российских корней".

Кроме того, он выдал маразматичный фейк о том, что кавказцы, угро-финны и украинцы имеют общее происхождение.