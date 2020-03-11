Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева, которая часто делает украинофобные заявления, в очередной раз пригрозила Украине включением в состав России

Пропагандистка отметилась скандальным выпадом в сторону Украины, отметив, что не отделяет ее от Российской Федерации и считает страны единым целым.

Наглую территориальную претензию прислужница путинского режима озвучила во время дискуссии в студии своей пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Спор между ведущей и гостями ее студии развязался после того, как одиозный секретарь президиума партии "Справедливая Россия" Александр Романович бесцеремонно обратился к украинцам, назвав их своими соотечественниками.

"Я вас называю соотечественниками, потому что отечество у нас одно", - заявил он, ехидно улыбаясь.

Такой наглый выпад не остался без внимания украинского общественно деятеля, который был в студии, он сразу возразил оппоненту, подчеркнув, что Украина и Россия являются разными странами, и это не стоит обсуждать.

"Это вы себе придумали! Видите, какая у нас позиция: страна у нас одна, вы скоро в нее вернетесь", - ухмыляясь, вклинилась в разговор одиозная Скабеева, мечтая о слиянии России и Украины.

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