Единственное, что не под силу обнулить главе РФ, – это возраст

Фото российского президента Владимира Путина 30-летней давности вызвало ажиотаж в социальных сетях

Снимок, на котором запечатлен бессменный глава Российской Федерации, опубликовал у себя в Instagram главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Поводом для такого поста в сети стал скандал, который разгорелся после «обнуления» президентских сроков Путина и уже практически предсказуемое пребывание его на посту главы государства до 2036 года.

«Обнулил…», – лаконично подписал снимок автор публикации.

На снимке российский президент Владимир Путин стоит в рубашке с расстегнутым пуговицами и зловещим взглядом смотрит в кадр.

В комментариях пользователи высказались по поводу фотографии, причем не обошлось и без ненормативной лексики. В большинстве случаев мнения были далеки от обожания:

«Забытое слово "шпана"», «Неужели все так просто», «Вспомнился Кернес, по-моему мер Харькова. Я тебя на ноль помножу», «Рогов не хватает с хвостом, прям вылитый....», «Прощается, но не уходит...», «Он уже тогда был хитрый и подозрительный».

Ранее мы рассказывали о том, что лидер Кремля оконфузился, комментируя резолюцию ЕС по началу Второй мировой войны.

«Путин о резолюции ЕС по началу Второй мировой войны: Недалёкие люди, которые читать-писать не умеют. Несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь это собачья просто!», - заявил он в одном из своих интервью.

Путин о резолюции ЕС по началу Второй мировой войны: Недалёкие люди, которые читать-писать не умеют. Несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь это собачья просто! pic.twitter.com/au2GbBtUvW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 10, 2020

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.