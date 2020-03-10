Неделя началась не очень хорошо для российского президента Владимира Путина
Как стало известно, в понедельник, 9 марта произошел обвал нефтяных котировок, из-за резко упали и ведущие европейские индексы. Как сообщают специализированные издания, цена нефти на азиатских рынках обвалилась более чем на 31%.
Данная ситуация возникла после того, как за три дня до этого страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи.
Котировки падения нефти привели к падению курса рубля. Путин примерно за неделю до этого говорил, что бюджет страны сбалансирован при цене в 42,4 доллара за баррель.
Поэтому падение цен на нефть ниже этого показателя может подорвать курс российской валюты.
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Данная тема с падением цен на нефть была высмеяна карикатуристом Алешей Ступиным. На странице художника появилось изображение Путина. Российский гарант предстал в одних брюках с карманами, а также с поясом с бляхой. На голове президента - шапка-ушанка закинутая набок.
Рядом с Путиным лежит ведро, из которого вылилась черная жидкость.
"Нефть упала", - написано на картинке.
За 8 часов пост собрал много реакций в ФБ и несколько комментариев.
""Она упала"- сказал В. Путин с грустной ухмылкой на лице", "Надо было чтобы на голову. И заместо шапки ведро", "..но вы держитесь..(с)","Может не нефть у него упала?", "лучшe бы аннушка масло разлила", "И обещают на долго", "Какая грустная новость", "Дежавю? Опять ...", "Агонь", "Саудиты теперь фашисты", - написали пользователи сети.
Напомним, в сети подняли на смех президента России Владимира Путина, который испугался коронавируса.
Комические кадры опубликовал блогер Александр Торн в Facebook.
На видео Путин паникует при словах о том, что коронавирус уже пробрался в Россию. В связи с этим он решает подсмотреть, как на эпидемию отреагировали лидеры других стран.
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