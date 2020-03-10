Неделя началась не очень хорошо для российского президента Владимира Путина

Как стало известно, в понедельник, 9 марта произошел обвал нефтяных котировок, из-за резко упали и ведущие европейские индексы. Как сообщают специализированные издания, цена нефти на азиатских рынках обвалилась более чем на 31%.

Данная ситуация возникла после того, как за три дня до этого страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи.

Котировки падения нефти привели к падению курса рубля. Путин примерно за неделю до этого говорил, что бюджет страны сбалансирован при цене в 42,4 доллара за баррель.

Поэтому падение цен на нефть ниже этого показателя может подорвать курс российской валюты.

Данная тема с падением цен на нефть была высмеяна карикатуристом Алешей Ступиным. На странице художника появилось изображение Путина. Российский гарант предстал в одних брюках с карманами, а также с поясом с бляхой. На голове президента - шапка-ушанка закинутая набок.

Рядом с Путиным лежит ведро, из которого вылилась черная жидкость.

"Нефть упала", - написано на картинке.

За 8 часов пост собрал много реакций в ФБ и несколько комментариев.

""Она упала"- сказал В. Путин с грустной ухмылкой на лице", "Надо было чтобы на голову. И заместо шапки ведро", "..но вы держитесь..(с)","Может не нефть у него упала?", "лучшe бы аннушка масло разлила", "И обещают на долго", "Какая грустная новость", "Дежавю? Опять ...", "Агонь", "Саудиты теперь фашисты", - написали пользователи сети.

Напомним, в сети подняли на смех президента России Владимира Путина, который испугался коронавируса.

Комические кадры опубликовал блогер Александр Торн в Facebook.

На видео Путин паникует при словах о том, что коронавирус уже пробрался в Россию. В связи с этим он решает подсмотреть, как на эпидемию отреагировали лидеры других стран.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин стал объектом для новых насмешек в социальных сетях на фоне внесения изменений в Конституцию РФ. Героем своей новой политической карикатуры его сделал известный российский художник Сергей Елкин.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.