Что происходит на самом деле

Пандемия коронавируса в мире ставит под угрозу проведения в Москве военного парада 9 мая

Однако в Кремле опровергают отмену любимого мероприятия Владимира Путина.

«Возможность отмены Парада Победы 9 мая в Кремле не рассматривается», - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что подготовка к параду продолжается, а на месте внимательно следят за развитием ситуации с коронавирусом.

Ранее официальное число заболевших коронавирусом в России выросло до 25, один из заболевших в Москве – ребенок.

Отметим, не все верят в правдивость этих цифер.

Так, известный российский врач Павел Бранд сильно усомнился в своем блоге в том, что в России нет эпидемии коронавируса. Он напомнил, что в России сухопутная граница с Китаем 6-я по протяженности в мире сухопутная граница. В РФ по официальным данным проживает 40 000, а по неофициальным - почти миллион китайцев. Они постоянно перемещаются через границу. К ним приезжают родственники и друзья, они сами ездят на родину достаточно регулярно.

Кроме того, в России с Китаем большой товарооборот и много китайских бизнесменов прилетает к нам каждый день. Российские бизнесмены очень активно летают в Китай. Туристический поток тоже никто не отменял.

Он уверен, что инфицированных в России очень много: «По моим подсчетам несколько десятков тысяч должно быть по-любому».

Тем временем, в других странах парады к 9 мая стали отменять.

В частности, появилось официальное заявление, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил из-за ситуации с коронавирусом военный парад в Нур-Султане, посвящённый 75-летию Победы.

Напомним, Путин взялся за старое, Зеленского предупредили о катастрофе.

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