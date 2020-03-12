Легендарний актор був в Австралії на зйомках

Актор Том Хенкс і його дружина Ріта Вілсон заразилися коронавирусом в Австралії

63-річний Хенкс і його дружина звернулися за медичною допомогою, коли в Квінсленді у них з'явилися симптоми застуди, написав актор у Instagram.

Пара була на Золотому березі Квінсленда, де Хенкс працював над фільмом про життя Елвіса Преслі.

"Ми відчували себе трохи втомленими, як при застуді, були також болю в тілі. У Рити був невеликий озноб, який то зникав, то з'являвся. Була також невелика температура. Як годиться, ми обоє пройшли тести на коронавірус, і вони виявилися позитивними ", – написав знаменитий актор.

Хенкс повідомив, що вони з дружиною будуть тримати всіх в курсі свого стану і проведуть в самоізоляції стільки часу, скільки буде потрібно для громадської безпеки.

Син пари Чет Хенкс у своєму Instagram заявив, що його батьки в порядку, добре себе почувають і зробили всі необхідні заходи обережності.

63-річний Хенкс з дружиною прибули в Австралію для зйомок фільму про Елвіса Преслі, зазначає Reuters. У картині від кіностудії Warner Bros. він виконує роль менеджера співака Тома Паркера. У заяві кіностудії, яке наводить агентство, говориться, що компанія співпрацює з владою Австралії, щоб встановити тих, хто міг контактувати з хворим актором.

«Ми вживаємо заходів, щоб захистити всіх, хто працює над нашими фільмами по всьому світу», — запевнили у Warner Bros.

Відзначимо, за офіційною інформацією, в Австралії країні підтверджено 128 випадків захворювання, три людини померли.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що за останні два тижні кількість випадків зараження COVID-19 за межами КНР, де почалося поширення інфекції, зросла в 13 разів. У зв'язку з цим глава організації оголосив про пандемію коронавіруса.

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