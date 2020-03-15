При загадочных обстоятельствах в Москве погиб снайпер ФСО из президентской охраны Владимира Путина
Личность погибшего установлена. Им оказался 24-летний Динар Сабиров. Его обнаружили в собственной квартире на полу кухни. По предварительной информации, парень скончался на месте из-за огнестрельного ранения в голову, передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал Baza.
Отмечается, что труп обнаружил житель Москвы Олег Окушко - друг попросил его проведать родственника, то есть Сабирова, после того, как тот несколько дней не выходил на связь. Так как дверь квартиры была заперта изнутри, парню пришлось забраться в помещение через кухонное окно.
По информации источников Baza, рядом с телом нашли пистолет "Оса" (в то же время, по данным другого источника, пистолет был - "ПБ-4-1"), из которого, предварительно, и был произведен выстрел. Известно, что следствие проверяет также версию суицида, несмотря на то, что в доме не обнаружили никакой прощальной записки. Установлено, что тело пролежало более суток.
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Погибший служил в воинской части №11488 – это Федеральная служба охраны, там числятся снайперы, которые обеспечивают безопасность первого лица государства.
Ранее мы сообщали, в Кремле переполох из-за ухудшения состояния здоровья Путина. Об этом проговорился бывший депутат Госдумы Вячеслав Тетекин в интервью на YouTube-канале "Спец".
"Многие говорят, что у Путина ухудшается здоровье. И в связи с этим он лихорадочно пытается найти какой-то вариант поведения, который бы позволил ему сохраниться у власти, - отметил Тетекин. - Все эти тимченки, ротенберги и т. д. Они чувствуют, что надвигается нечто неизбежное и страшное для них. Идет дело к извержению вулкана".
Экс-депутат добавил, что ближайшее окружение президента РФ находится в растерянности, не зная, чего ожидать от Путина.
В частности, ситуация накалилась после того, как Госдума одобрила поправку, которая "обнуляет" президентские сроки. Такой поворот многие оценили, как последние "конвульсии" Путина в желании любыми способами остаться у власти.
Напомним, Путин не сдержался и отчитал Зеленского.
Также Politeka писала, что Кикабидзе размазал Путина за агрессию против Украины: "Правнукам будет стыдно".