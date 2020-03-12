В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина, который из-за возможности лишиться власти пошел на крайности

Как сообщает Politeka, карикатуру опубликовал Сергей Елкин в Facebook.

Так, Путин изображен в виде змеи, которая поедает сама себя. Как известно, этот символ, когда змея поедает сама себя, является образом бесконечности и вечности. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Ноль без палочки», «граф Нулин», «так вот какое оно, обнуление», «в рот мненоги», «Главное - палочку не рисовать. Это статья», «Почти сферический в вакууме», «Босс-Ураборос», «чтоб тебе подавится», - пишут они.

До этого мы писали, чтороссийский президент Владимир Путин стал героем новой политической карикатуры. В привычном для себя стиле Владимира Путина и Александра Лукашенко решил высмеять российский художник Сергей Елкин.

Он решил изобразить президентов РФ и Беларуси в виде спортсменов, которые соревнуются на лыжах.

"Никаких уступок по пошлинам на нефть. Финиш", - говорится в подписи к карикатуре, на которой Александр Лукашенко обгоняет своего коллегу из Кремля.

Пользователи с юмором отреагировали на карикатуру и отметили, что Владимира Путина обставили даже приближенные торговые партнеры.

"Молодец Батька, независимость страны за жижу не продал", "Лукашенко обвалил рынок нефти!", "Батьке теперь выгоднее покупать нефть на американской бирже. Слава маразматику Путину!", "Твоё лицо, когда не послушал ВВП и прикупил нефть у норвегов за дофуя, а через 2 месяца цена пробила дно!", "Сейчас как с газом с Украиной будет - некуда будет нефть девать, побежит Сечин к Лукашенко за контрактом", "У саудитов нужно покупать, теперь чтобы насолить России они батьке мегаскидки предложат", - шутят они в комментариях под публикацией.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

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