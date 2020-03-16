Меган Маркл и принц Гарри приняли приглашение Елизаветы II и согласились приехать, чтобы ихний сын Арчи проведел время летом с прабабушкой и дедушкой в шотландской резиденции королевы Елизаветы
Для малыша это будет первая поездка в Шотландию, а для Елизаветы II – долгожданное возвращение правнука после разлуки.
В прошлом году Елизавета II расстроилась, когда герцоги Сассекские отказались ехать в Балморал на лето. Тогда поговаривали, что Гарри и Меган пренебрегают королевскими традициями. Но оказалось, что у семейства были неотложные дела, да и маленький Арчи был слишком мал для дальних поездок. В то же время они спокойно возили малыша на юг Франции и на Ибицу.
На летних каникулах в этом году Арчи встретится не только со своей прабабушкой, но и с дедушкой, принцем Чарльзом, а также его супругой Камиллой. Проведет ли время наследник Меган и Гарри со своими кузенами Джоржем, Луи и Шарлоттой, пока неизвестно. Также ожидается, что в имение Елизаветы II прибудут герцоги Кембриджские – принц Уильям и Кейт Миддлтон.
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Ранее сообщалось, что Меган Маркл была вынуждена покинуть Великобританию раньше принца Гарри. Она вернулась в Канаду к их десятимесячному сыну Арчи. Перед этим пара устроила прощальный ужин в элитном ресторане отеля "Горинг".
Напомним, что британскую королеву Елизавету и ее мужа принца Филиппа временно изолировали в разных поместьях Виндзорской династии.
Такие меры предприняли из-за того, что в Букингемском дворце пребывает множество людей, а это является небезопасным для королевской семьи в связи с распространением коронавируса.
Английскую королеву и ее супруга удалось вывести из так называемой зоны риска благодаря вынужденному переезду.
По данным зарубежных СМИ штат работников в замках, где поселили королевских супругов, в разы меньше, чем в Букингемском дворце. Таким образом, была снижена и степень опасности с возможным инфицированием коронавируса.
Напомним, над принцем Гарри нависла угроза, Маркл вывели на чистую воду: "Скоро все забудут...".
Как сообщала Politeka, Меган Маркл осрамилась глупой выходкой на публике, Гарри в ауте: видео облетело сеть.
Также Politeka писала, что Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию и сразили всех наповал: "Великолепные".