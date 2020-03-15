Британскую королеву Елизавету и ее мужа принца Филиппа временно изолировали в разных поместьях Виндзорской династии
Такие меры предприняли из-за того, что в Букингемском дворце пребывает множество людей, а это является небезопасным для королевской семьи в связи с распространением коронавируса.
Английскую королеву и ее супруга удалось вывести из так называемой зоны риска благодаря вынужденному переезду.
По данным зарубежных СМИ штат работников в замках, где поселили королевских супругов, в разы меньше, чем в Букингемском дворце. Таким образом, была снижена и степень опасности с возможным инфицированием коронавируса.
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Как сообщает The Sun, со ссылкой на анонимного источника близкого к окружению монаршей семьи, в настоящее время королева Великобритании не жалуется на здоровье и чувствует себя хорошо.
Но персонал Букингемского дворца сначала немного паниковал из-за того, что могут ввести карантин, однако никаких положительных тестов на коронавирус у работников замка выявлено не было.
Также ранее сообщалось, что Меган Маркл была вынуждена покинуть Великобританию раньше принца Гарри. Она вернулась в Канаду к их десятимесячному сыну Арчи. Перед этим пара устроила прощальный ужин в элитном ресторане отеля "Горинг".
Принц Гарри и Меган Маркл встретились со своими подчиненными. Они пожелали лично поблагодарить их за работу. Пара закроет свой офис в Букингемском дворце 1 апреля, и некоторые их сотрудники останутся без работы. Меган Маркл и принцу Гарри все же удалось расстаться с ними по-доброму.
Напомним, над принцем Гарри нависла угроза, Маркл вывели на чистую воду: "Скоро все забудут...".
Как сообщала Politeka, Меган Маркл осрамилась глупой выходкой на публике, Гарри в ауте: видео облетело сеть.
Также Politeka писала, что Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию и сразили всех наповал: "Великолепные".