Британскую королеву Елизавету и ее мужа принца Филиппа временно изолировали в разных поместьях Виндзорской династии

Такие меры предприняли из-за того, что в Букингемском дворце пребывает множество людей, а это является небезопасным для королевской семьи в связи с распространением коронавируса.

Английскую королеву и ее супруга удалось вывести из так называемой зоны риска благодаря вынужденному переезду.

По данным зарубежных СМИ штат работников в замках, где поселили королевских супругов, в разы меньше, чем в Букингемском дворце. Таким образом, была снижена и степень опасности с возможным инфицированием коронавируса.

Как сообщает The Sun, со ссылкой на анонимного источника близкого к окружению монаршей семьи, в настоящее время королева Великобритании не жалуется на здоровье и чувствует себя хорошо.

Но персонал Букингемского дворца сначала немного паниковал из-за того, что могут ввести карантин, однако никаких положительных тестов на коронавирус у работников замка выявлено не было.

Также ранее сообщалось, что Меган Маркл была вынуждена покинуть Великобританию раньше принца Гарри. Она вернулась в Канаду к их десятимесячному сыну Арчи. Перед этим пара устроила прощальный ужин в элитном ресторане отеля "Горинг".

Принц Гарри и Меган Маркл встретились со своими подчиненными. Они пожелали лично поблагодарить их за работу. Пара закроет свой офис в Букингемском дворце 1 апреля, и некоторые их сотрудники останутся без работы. Меган Маркл и принцу Гарри все же удалось расстаться с ними по-доброму.